2021/10/17 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة النفط، الأحد، تمكن ملاكاتها من إعادة تأهيل وصيانة مرفأ العمية النفطي.

وقال مصدر مسؤول في وزارة النفط في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "ملاكات قسم التشييد البحري التابع لهيئة تطوير مرافئ التصدير في شركة نفط البصرة قامت بأعمال صيانة ميناء العمية التي شملت استبدال الهياكل الحديدية والمقاطع المتآكلة وأعمال العصف الرملي والطلاء بالإضافة إلى تصنيع ونصب ثمانية مصدات للإرساء في الأرصفة (5 و7 و8) بقياس 12×1.2×1.2 متر".

وأضاف أن "أعمال الصيانة هذه شملت أيضاً استبدال مساحات من البليت تقدر بأكثر من 500 متر مربع، وإتمام أعمال العصف الرملي والطلاء بثلاث طبقات من الأصباغ المقاومة لأكثر من 3000 متر مربع"، موضحاً أن "ملاكات قسم التشييد البحري في الشركة تعمل على إنشاء قاعدتين على ضفتي الميناء الشرقية والغربية بقياس 12 × 6 متر، وذلك لنصب محطتين لتحلية المياه بالإضافة إلى قاعدة تعلو المحطتين تسع ثلاثة خزانات سعة الواحد منها 20 طناً".

وبين المصدر أن "ملاكات شعبة الطوارئ والحد من الكوارث التابعة لهيئة الصحة والسلامة والبيئة في شركة نفط البصرة دشَّنت السفينة (أبا الفضل) المختصة بمعالجة الانسكابات النفطية وأدخلتها الخدمة ضمن الأسطول البحري للشركة".

يذكر أن ميناء العمية مخصص لتصدير النفط الخام جنباً إلى جنب مع ميناء البصرة النفطي، ويقع إلى الجنوب الشرقي من شبه جزيرة الفاو في منطقة الخليج العربي، وهو الأقدم بينهما وهو واحد من 7 موانئ بمحافظة البصرة منها 5 تجارية و2 نفطية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تعلن اعادة تأهيل مرفأ العمية النفطي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تعلن اعادة تأهيل مرفأ العمية النفطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).