بالفيديو.. لحظة وضع عبوة ناسفة تحت عجلة مدير صحة ذي قار

2021/10/17 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

رصدت كاميرات المراقبة، مجهولين وهم يضعون عبوة ناسفة تحت عجلة مدير عام صحة ذي قار، سعد الماجد.

وتنشر (بغداد اليوم)، لحظة وضع العبوة الناسفة، والتي انفجرت لاحقاً دون اي خسائر بشرية تذكر.

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