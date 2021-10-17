القبض على إثنين من أكبر تجار المخدرات قرب الحدود السورية

2021/10/17 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاحد، القبض على إثنين من أكبر تجار المخدرات وبحوزتهما نحو ١٧ كغم من الحبوب المخدرة على الحدود العراقية السورية.

وقالت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إنه "بناءً على معلومات استخبارتية دقيقة تفيد بوجود عملية ادخال كمية كبيرة من الحبوب المخدرة الى قضاء القائم من سوريا، تم تشكيل فريق عمل من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بعد استحصال الموافقات القضائية والتوجه الى قضاء القائم ونصب كمين محكم".

وأضافت أن "المفرزة تمكنت من إلقاء القبض على متهمين أثنين بالجرم المشهود وهما من أكبر تجار المخدرات وبحوزتهما (٩٣) إلف حبة مخدرة اي مايعادل نحو( ١٧) كيلو غرام من المواد المخدرة".

وأوضحت الخلية في بيانها أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق احكام المواد (32 _ 28) مخدرات"، لافتاً إلى أن "أبطال القوات الأمنية يعاهدون الشعب انهم سيضربون بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بامن البلاد والمواطنين والقضاء على هذه آفة المخدرات الخطرة".

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