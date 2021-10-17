2021/10/17 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم الانخفاض..محافظات عراقية تحتل المرتبة الاولى عالميا بأعلى درجات الحرارة (جدول)

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