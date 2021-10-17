اصابات ووفيات كورونا بتصاعد حول العالم

2021/10/17 | 11:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 240.3 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.8 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 240.378.292، وإجمالي الوفيات 4.894.323 .وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ724.153 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 44.916.322.تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ603.152 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.638.726.في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 451.980، وإجمالي إصابات 34.053.573وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ284.008 وإجمالي إصابات 3.749.860.وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 218.362 وإجمالي إصابات 7.837.101وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 199.775، وإجمالي إصابات 2.187.368.وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 142.933 وإجمالي إصابات 4.234.011.وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 138.940 وإجمالي إصابات 8.443.880.وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 131.517، وإجمالي إصابات 4.715.464.تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126.830 وإجمالي إصابات 4.980.233./انتهى3

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