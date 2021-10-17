جمال كوجر لـ / نينا / : الكتلة الاكبر تتحدد بنتائج الانتخابات وليس بتنقل الفائزين بين الكتل السياسية 

2021/10/17 | 11:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد النائب السابق جمال كوجر ان : الكتلة الاكبر تتحدد بنتائج الانتخابات وليس بتنقل الفائزين بين الكتل السياسية .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه البرلمان السابق حدد بالضبط معنى الكتلة الاكبر .واضاف كوجر ان : المادة ٤٥ تتحدث عن أن تنقل النواب بين الكتل لا يجعل كتلة ما هي الكتلة الأكبر وإنما نتائج الانتخابات هي التي تحدد الكتلة الاكبر.واظهرت نتائج الانتخابات امس فوز الكتلة الصدرية بـ73 مقعدا./انتهى3

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