الأنواء الجوية: انخفاض في درجات الحرارة وتصاعد للغبار الأسبوع الحالي

2021/10/17 | 11:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت انخفاض في درجات الحرارة مع تصاعد للغبار.وذكر بيان للهيئة، أن “الطقس ليوم غد الاثنين سيكون صحواً ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في جميع مناطق البلاد، اما الرياح فستكون شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30)كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن في الأقسام الوسطى والجنوبية من البلاد”.وأضاف البيان أن “يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في الأقسام الوسطى والجنوبية من البلاد، فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلاً في القسم الشمالي، والرياح […]

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