الإنجاز وألّا..

2021/10/17 | 11:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سالم مشكور

انتهت الانتخابات، بضجيجها وتجاذب

أطرافها، الذي سيتحول الى تجاذب لتشكيل

الكتلة الأكبر.



على تشكيل هذه الكتلة

يتوقف اختيار رئيس الوزراء.



هكذا يقول

الدستور وهكذا جرى العمل منذ العام 20

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