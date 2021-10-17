2021/10/17 | 11:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الكهرباء العراقي عادل كريم،

عن اكتمال خط الربط الكهربائي مع

الأردن.

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء

العراقية (واع)، إنه تم إكمال الربط

الكهربائي مع الأردن، فضلا عن استمرار

العمل على إنجاز ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتمال الربط الكهربائي الأردني العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتمال الربط الكهربائي الأردني العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).