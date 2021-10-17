تعرف على فوائد البطاطس المسلوقة

2021/10/17 | 11:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد البطاطس من أنواع الأطعمة التي تلقب

بالممسكة، بسبب احتوائها على كمية

كبيرة من النشا، وذلك يسهم في احتفاظ

الأمعاء بالماء، كما يسهم في امتصاص

الماء على أكمل وجه، ومن ثم ثقل حجم

الفضلات في الأمعاء،ومن

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