اخماد حريق في شارع جعفر الصادق وسط كربلاء

2021/10/17 | 12:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت فرق الدفاع المدني في كربلاء، اليوم الأحد، من اخماد حريق في شارع جعفر الصادق وسط المحافظة وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان، إن “حادث حريق اندلع قبل قليل بمحل لبيع الملابس ومخزن داخل بناية مكونة من طابقين في سوق جعفر الصادق بمركز المحافظة”.وأضافت ان “مفارزنا في مركز باب بغداد وبإسناد من مركزي كربلاء والحر، تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير وتمنع توسعها وانتشارها إلى باقي المحلات والأبنية المجاورة وبدون أي أضرار بشرية”.

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