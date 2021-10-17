بالصور.. اندلاع حريق وسط كربلاء

2021/10/17 | 12:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني في كربلاء

المقدسة، اليوم الاحد، من اخماد حريق

اندلع بمحل لبيع الملابس ومخزن في سوق

الامام جعفر الصادق (ع) وسط كربلاء.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان

تلقته وكالة نون الخبري

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