من يعرف من تكون الكتلة الأكبر ؟

2021/10/17 | 12:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هادي جلو مرعي

هنا لاتعبر الإنتخابات عن حالة من

الإستقرار السياسي كما هو الحال في

بلدان أخرى مستقرة، وتمارس لعبة

السياسة بطريقة منظمة.

الإنتخابات عندنا جزء من حالة الصراع،

وهي واحدة من مراحله

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