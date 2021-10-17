2021/10/17 | 12:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت منذ يومين كتاب لميا زيادة Mon port de Beyrouth بالصدفة في إحدى مكتبات مونريال.عنوانه الفرعي C’est une malediction, ton pauvre pays!، "بلدك المسكين، لعنة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدالة شرط السلم الأهلي وبقاء لبنان ومسيحييه ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدالة شرط السلم الأهلي وبقاء لبنان ومسيحييه ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).