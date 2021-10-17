2021/10/17 | 12:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعة واحدة

وكالة الاستخبارات تلقي القبض على إثنين من أكبر تجار المخدرات على الحدود العراقية السورية

منذ 19 ساعة

“غوغل” تحذر من تكثيف “هاكرز إيرانيين وروس” أنشطتهم

منذ 20 ساعة

آبل تزيل تطبيق تطبيقاً للقرآن من متجرها في الصين

منذ يوم واحد

منظمة رقابية: ساكي مساعدة بايدن قد تكون انتهكت القانون الأخلاقي

منذ يومين

انفجار مفاجئ في التطور شهدته الثعابين بعد القضاء على الديناصورات

منذ يومين

دراسة تكشف عن “أول دليل ملموس” لخطر صحي يترصد رواد الفضاء

منذ يومين

الشرطة البريطانية توضح بشأن علاقة علامات الطريق الإرشادية برموز مسلسل “لعبة الحبار”

منذ يومين

“واتس آب” يطلق عمليات نسخ احتياطية مشفرة من طرف إلى طرف!

منذ يومين

وفاة “الفارس النبيل” أحد أعمدة الثقافة المصرية

منذ 3 أيام

أبل تطلق تحديثاً لنظام تشغيل آيفون وحواسيب آيباد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: لست معصوماً) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر: لست معصوماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).