الصين تثير غضب الولايات المتحدة بتجربة صاروخية في الفضاء

2021/10/17 | 12:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة فايننشال تايمز عن أن الصين اختبرت قدرة فضائية جديدة بإطلاق صاروخ فرط صوتي في المدار.

وذكرت الصحيفة الاقتصادية والمالية البريطانية نقلا عن مصادر عدة مطلعة على التجربة، أن بكين أطلقت في آب الماضي صاروخا قادرا على حمل رأس نووي حلق حول الأرض على مدار منخفض قبل الهبوط صوب هدفه الذي أخفقه بفارق قليل.



وذكرت مصادر الصحيفة أن عملية الإطلاق تمت بواسطة صاروخ من طراز (المسيرة الطويلة) بسرية تامة، مشيرة الى أن هذا التقدم الذي حققته الصين على صعيد الأسلحة الفرط صوتية فاجأ الاستخبارات الأميركية.

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