الصدر: الكتلة الصدرية ستسعى الى تحالفات وطنية لاطائفية ولا عرقية

2021/10/17 | 12:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قبوله بقرارات مفوضية الانتخابات واعلان النتائج مهما كانت.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر ان الكتلة الصدرية ستسعى الى تحالفات وطنية لاطائفية ولاعرقية وتحت خيمة الاصلاح ووفقا لتطلعات الشعب لتكوين حكومة خدمية نزيهة.



واضاف لاينبغي على الاطلاق ان تكون الانتخابات ونتائجها وما يترتب عليها من تحالفات، مثارا وبابا للخلافات والاختلافات والصدامات، بل ويمنع الاقتتال وزعزعة السلم الأمني.



ولوّح الصدر بـ”الگصگوصة”، في التعامل مع اي مقصر في الحكومة المقبلة.

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