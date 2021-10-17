2021/10/17 | 12:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وبعد عملية العد والفرز اليدوي التي أجريت في المحطات المحجورة أظهرت النتائج شبه النهائية للانتخابات التشريعية تقدم الكتلة الصدرية بعد حصولها على 73 مقعدا في البرلمان المقبل.

كما اكتسب تحالف تقدم 38 مقعدا وحضي المرشحون المستقلون بـ38 مقعدا في حين بلغت مقاعد دولة القانون 35 مقعدا والديمقراطي الكردستاني 33 مقعدا فيما حصل تحالف الفتح على 16 مقعدا .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكتلة الصدرية تتصدر الانتخابات العراقية بـ 73 مقعداً) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكتلة الصدرية تتصدر الانتخابات العراقية بـ 73 مقعداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).