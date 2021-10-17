ما دور واشنطن في الانتخابات العراقية الجديدة؟

2021/10/17 | 13:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن سعت الى ابعاد كتل سياسية تتبع محور المقاومة.

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