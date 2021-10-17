دور السموم البيئية في سُعَارِ الوباء الكوني لبدانة الأطفال - مصعب قاسم عزاوي

2021/10/17 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في مركز التثقيف الصحي المستمر في لندن.لقرون طويلة كان يُنظر إلى السمنة على أنها علامة على الصحة والثروة، كونها تومي إلى تناول كميات كافية أو حتى مفرطة من الطعام.



استمرت تلك الصورة النمطية في العديد من الثقافات حول العالم، حيث لا يزال الطفل السمين يُفتخر به باعتباره «صورة الصحة المث ......





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