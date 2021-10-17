اسرائيل وجرائم الإبادة - نهاد ابو غوش

2021/10/17 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش تحب إسرائيل أن تحتكر صورة الضحية، ضحية الإبادة الجماعية والمحرقة، وهذا عنصر رئيسي من العناصر الفكر العنصري الصهيوني الذي ينظر لليهود باعتبارهم "شعبا" فريدا متفردا، سواء في خصائص الذكاء والنباهة التي يتمتع بها، أو بسبب كراهيته من قبل الشعوب الأخرى واستحالة اندماج اليهود وسط غيرهم من الشعوب والأعراق، وينسسحب ذلك حتى على جرائم الإبادة والتطهير العرقي ولذلك فهي تسعى للتقليل والتخفيف من أية جريمة إبادة ......





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