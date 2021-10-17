ارحموا الشعب لأن الفتنة العمياء سوف يكون هو الضحية - فلاح أمين الرهيمي

2021/10/17 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الاختلاف على نتائج الانتخابات تعالج عن طريق الحوار والنقاش مع مفوضية الانتخابات وممثلي مجلس الأمن والاتحاد الأوربي وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق وهنالك أساليب متعددة لمعالجة مثل هذه الأخطاء وإزالة الشك والظن في نتائج الانتخابات وليس اللجوء إلى السلاح الذي تمتلكه جميع الأحزاب والكتل السياسية والعشائر العراقية والمواطنين وسوف يكون ضحيتها الشعب المذبوح والوطن المستباح وليس من المعقول أن ......





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