الصدر يعرف نفسه خلال تغريدة على تويتر

2021/10/17 | 13:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، إنه طالب حوزة يعمل وفق فتاوى والده محمد صادق الصدر، مشددا "أنا لست معصوما وكل من يدعي خلاف ذلك فهو كاذب وأنا أبرأ منه".

وذكر الصدر في تغريدة له عبر تويتر تابعها NRT عربية، (17 تشرين الاول 2021)، ان "أمور البلاد والعباد شغلته عن إتمام دروسه الدينية"، مؤكدا انه "طالب خوزة ويعمل وفق مناهج وفتاوي والده محمد صادق الصدر قدر الامكان".

وشدد، "أنا لست معصوما، وكل من يدعي خلاف ذلك فهو كاذب وأنا أبرأ منه".

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