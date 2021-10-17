2021/10/17 | 13:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني حددت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، اليوم السبت، موعد للانتهاء من حالة الإنذار(ج)، التي شملت غلق المنافذ والمطارات، والانتشار الأمني والعسكري، ومنع التجمعات في إطار خطة لتأمين عملية الانتخابات التشريعية التي أجريت في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمنية الانتخابات تحدد لـ”NNC” موعد انتهاء حالة الإنذار (ج) في البلاد المركز الخبري الوطني.

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