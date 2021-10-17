جزائري ناج من قمع تظاهرة 1961 في باريس يروي “وحشية” الشرطة الفرنسية

2021/10/17 | 14:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر -(أ ف ب) – يؤكد رابح ساحيلي أحد المشاركين في تظاهرة 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 في باريس أن “وحشية رجال الشرطة والدرك كانت مروعة”، خلال روايته لوكالة فرنس برس، بحزن ذكرياته عن ذلك اليوم الذي قتل فيه عشرات الجزائريين في قمع وصفه الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه “جرائم لا يمكن تبريرها”.قبل ستين عاما […]

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