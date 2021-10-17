هيئة المقاومة تلمح إلى تنظيم تظاهرات وتحذر من المساس بكرامة العراقيين

2021/10/17 | 14:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، اليوم الاحد، تحذيراً شديد اللهجة بشأن التلاعب بنتائج الانتخابات، فيما ألمحت إلى تنظيم تظاهرات احتجاجية، حذرت كذلك من المساس بكرامة العراقيين.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه “المركز […]

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