تمساح ضخم يقتل كلبا حاول حماية مالكه في مدينة أمريكية

2021/10/17 | 14:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أسبوع من حث الشرطة الناس على ضرورة توخي الحذر من التماسيح بالقرب من منطقة باي بولاية آلاباما الأمريكية هاجم تمساح ضخم كلب وقتله بشكل مفاجىء.

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