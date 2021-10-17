نائب عن حزب الله: المسؤولون عن

2021/10/17 | 14:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن حزب الله اللبناني، حسن فضل الله، بمحاسبة المسؤولين عما وصفها بـ"المجزرة الدموية" التي وقعت الخميس في حي الطيونة، محملا الأجهزة الأمنية مسؤولية الفشل في حماية المتظاهرين "السلميين"، حسبما نقل تلفزيون المنار التابع لحزب الله

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