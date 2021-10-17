إسرائيل تعلق على الانتخابات العراقية

2021/10/17 | 14:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في بداية اجتماع الحكومة اليوم الأحد، من أن “النفوذ الإيراني هو وراء الأحداث الأخيرة في لبنان والعراق”.وجاء تصريح بينيت في إشارة إلى أحداث الطيونة الأخيرة […]

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