الصحة تشدد على إبراز بطاقة اللقاح قبل دخول المؤسسات

2021/10/17 | 14:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شددت وزارة الصحة، اليوم الأحد، على وجوب إبراز بطاقة اللقاح قبل دخول المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في مقطع صوتي وزعه على وسائل الاعلام، ان “التعليمات الصادرة من قبل مجلس الوزراء واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تمَّت المباشرة بتطبيقها”.وأشار إلى “وجوب إبراز بطاقة اللقاح قبل الدخول …

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