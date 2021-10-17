الصحة تؤكد وجوب إبراز بطاقة اللقاح قبل الدخول للمؤسسات الحكومية

2021/10/17 | 14:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، وجوب

إبراز بطاقة اللقاح قبل الدخول

للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر،

في تصريح صحافي، إن "التعليمات الصادرة

من قبل مجلس الوزراء واللج

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