متظاهرون يغلقون دائرة الموارد المائية بقضاء سيد دخيل في ذي قار

2021/10/17 | 14:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

اغلقوا عدد من المتظاهرين، اليوم الاحد، الموارد المائية بقضاء سيد دخيل في ذي قار احاجاجا على شح المياه.

وقال مصدر لـ( بغداد اليوم )، ان "العشرات من سكنة قرى عشيرة العبودة في قضاء سيد دخيل تظاهروا واقدموا على غلق دائرة الموارد المائية في القضاء، ومنعوا الدخول اليها احتجاجاً على شح المياه في القضاء وتجفيف شط ال ابراهيم الذي يغذي مناطقهم الامر الذي ينذر بخطر يهدد حياة مزروعاتهم ومواشيهم".

واضاف ان "مناطق واسعة من قضاء سيد دخيل تعاني من شحة خانقة في المياه نتيجة جفاف شط ال ابراهيم ، خصوصا مناطق العبودة"، مبينا انه "لا يوجود تحرك من المسؤولين او دائرة الموارد المائية في هذا الصدد، الامر الذي تسبب بغلق المبنى لحين ايجاد الحلول لاهالي تلك المناطق".

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