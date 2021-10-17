استثمارات قطرية في كردستان.. نتائج اجتماع بين بارزاني وآل ثاني بالدوحة

2021/10/17 | 14:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

التقى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني برئيس الوزراء القطري خالد آل ثاني في قطر، الأحد، حيث أجرى الطرفان محادثاتٍ تركزت على ملفات عدة بينها الإرهاب وتشغيل رؤوس الاموال والاستثمارات في الاقليم.

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ونشرت رئاسة اقليم كردستان، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (17 تشرين الأول 2021)، انه " في إطار زيارته الرسمية إلى دولة قطر، اجتمع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان، مع خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري".

وناقش الاجتماع "انتخابات مجلس النواب العراقي المبكرة والتوقعات لمستقبل العملية السياسية في العراق، تقوية علاقات إقليم كردستان والعراق مع قطر وخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والزراعة والسياحة، وباء كوفيد-19 وتبعاته وعملية التلقيح باللقاح المضاد للفیروس في العراق وقطر، والرحلات الجوية المباشرة للخطوط الجوية القطرية إلى إقليم كردستان والعراق".

وأكد الجانبان على "تعزيز علاقات إقليم كوردستان والعراق مع قطر، وبحثا فرص تشغيل رؤوس الأموال والاستثمارات القطرية في إقليم كردستان لتمتد منه إلى كل العراق كسوق أكبر وخاصة في المجالات التي يحتاجها ٳقليم كردستان والعراق عموما، إضافة إلى بحث خطوات فتح قنصلية عامة قطرية في أربيل".

وبحسب البيان فقد "شكلت آخر مستجدات مواجهة الإرهاب والتهديدات والخطر الذي يمثله داعش، طرق وسبل التصدي للإرهاب والفكر المتطرف، أحوال اللاجئين في مخيم (الهول) بسوريا، آخر التطورات في المنطقة بصورة عامة، ومجموعة مواضيع تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين، محوراً آخر للاجتماع".

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