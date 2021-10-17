بينيت يأمل في

2021/10/17 | 14:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأحد، عن أن يتمكن لبنان والعراق من "التحرر من قبضة الحرس الثوري الإيراني الخانقة".

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