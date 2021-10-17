بارزاني والخنجر يبحثان نتائج الانتخابات العراقية

2021/10/17 | 15:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، مع رئيس تحالف “عزم” خميس الخنجر، اليوم الأحد، نتائج الانتخابات العراقية.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مسعود بارزاني استقبل الخنجر والوفد المرافق في أربيل، وناقش الجانبان نتائج الانتخابات العراقية والمرحلة التي تلي الانتخابات.وأعرب الجانبان، عن أملهما بـ”تصحيح مسار العملية السياسية …

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