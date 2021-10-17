2021/10/17 | 15:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت هيأة النزاهة، اليوم الأحد، عن ضبط مسؤولين برعاية ذوي الإعاقة في محافظة الديوانية، استولوا على أموال عائـدة للدولة وحرَّروا صكاً بدون رصيد.وجاء في بيان للهيأة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بتهمة اختلاس مبالغ استقطاعات سلف المُوظَّفين، والتصرُّف بمبالغ عائدةٍ للدولة وتحرير صكوكٍ بدون رصيدٍ، وتنفيذاً لقرار قاضي محكمة تحقـيق …

ظهرت المقالة بتهمة الاختلاس..



ضبط مسؤولين برعاية ذوي الإعاقة في الديوانية أولاً على النور نيوز.

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