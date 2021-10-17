الفصائل المسلحة تحشد لتظاهرات مناهضة لنتائج الانتخابات

2021/10/17 | 15:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أطلقت الفصائل المسلحة، الأحد، تهديدًا جديدًا على خلفية إعلان النتائج الكاملة للانتخابات البرلمانية التي أظهرت هزيمة مدوية لأجنحتها السياسية.

وقالت الفصائل في البيان باسم "الإطار التنسيقي للمقاومة العراقية"، 17 تشرين الأول/أكتوبر، "إنّ تلاعب الأيادي الأجنبيّة في نتائج الانتخابات وطرق تزويرها الفاضح بإشراف حكوميّ أدّى بالنتيجة إلى فشل أداء عمل المفوضيّة وعجزها عن الوقوف بوجه الإرادات الخارجيّة، وهو ما قد يتسبب بإيصال البلد إلى حافة الهاوية".

وأضاف البيان، "لقد كنا نتوقع من المفوضيّة تصحيحًا لهذا المسار الخاطئ لتفادي وقوع الأزمة، إلاّ أننا رأينا إصرارًا مُريبًا لتأزيم الوضع عن طريق الاستمرار بالسير في الاتجاه الخطأ".

وتابع البيان، "إنّ المقاومة العراقية كانت وستبقى سدًّا منيعًا بوجه كل المشاريع الخبيثة التي تستهدف أبناء شعبنا الأبيّ، وتؤكد أنّ من حق العراقيين الخروج احتجاجًا على كل من ظلمهم، ورفض الإذعان إلى مطالبهم، وصادر حقهم؛ وعليه نحذر تحذيرًا شديدًا من أن أيّ محاولة اعتداء أو مساس بكرامة أبناء شعبنا في الدفاع عن حقوقهم، وحفظ حشدهم المقدّس؛ فضلاً عن إخراج القوات الأجنبية من بلدهم، فإنها سَتُواجَه برجال قُلُوبُهُمْ كَزُبَرِ الْحَدِيدِ، وقد خَبِرَتْهُم سوحُ القتال، ولاتَ حين مندم".

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