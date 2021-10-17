2021/10/17 | 15:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا عراقيون، اليوم الأحد، الزعامات السياسية والحزبية في البلاد إلى الابتعاد عن الخطابات التحريضية المتشنجة وتهديد السلم المدني للحيلولة دون جر البلاد إلى العنف بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عراقيون يوجهون رسالة للزعامات السياسية: صححوا المسار المركز الخبري الوطني.

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