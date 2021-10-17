2021/10/17 | 15:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، القبض على 28 متهماً بينهم إرهابيين في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكرت قيادة عمليات بغداد فى العراق في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “قوة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 28 متهماً بينهم إرهابيان في بغداد المركز الخبري الوطني.

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