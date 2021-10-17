2021/10/17 | 15:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ علقت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، اليوم الاحد، على التلاعب بنتائج الانتخابات، وفيما اكدت أنه من حق العراقيين الخروج احتجاجاً على كل من ظلمهم، حذرت من أي محاولة اعتداء أو مساس بكرامتهم.وذكرت الهيئة في بيان، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، إن “تلاعب الأيادي الأجنبيّة في نتائج الانتخابات وطرق تزويرها الفاضح بإشراف حكوميّ أدّى […]

ظهرت المقالة تعليقا على نتائج الانتخابات..



الهيئة التنسيقية للمقاومة: من حق العراقيين الخروج احتجاجاً على كل من ظلمهم أولاً على الايام نيوز.

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