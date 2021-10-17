بالفيديو.. تظاهرات في ساحة عدن ببغداد احتجاجاً على نتائج الانتخابات

2021/10/17 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم) على مقطع مصور يوضح حدوث تظاهرات في ساحة عدن في العاصمة بغداد احتجاجاً على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

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