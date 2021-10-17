مجلس الخدمة الاتحادي يوجه بتوظيف المشمولين من شريحة قصار القامة

2021/10/17 | 16:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وجه مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، بتوظيف المشمولين من شريحة قصار القامة.وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان:" ان رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي التقى وفداً من جمعية قصار القامه لمناقشة انصاف هذه الشريحه في التوظيف"، مبينا ان "التميمي رحب في بداية اللقاء بالوفد". واضاف" انه جرى خلال اللقاء الاستماع بشكل مفصل عن وضع هذه الشريحة ومتطلباتهم لضمان حقوقهم في التوظيف".ووجه التميمي "مدير عام الدائرة القانونية للمجلس بمتابعة نسب استحقاق هذه الشريحة داخل مؤسسات الدولة ومفاتحة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمعرفة اعدادهم ليتسنى للمجلس توظيف المشمولين منهم في الجهاز الإداري للدولة استناداً لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013، حيث سيتم متابعة وضعهم بكل اهتمام من قبل المجلس"./انتهى7

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