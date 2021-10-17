2021/10/17 | 16:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكتشف خبير ومتخصص في الأمن السيبراني ثغرة “خطيرة” في تطبيق “سفاري” الشهير، تضع بيانات المستخدمين على المحك.وحسب ما ذكر موقع “ماشابل”، فإن “الهاكرز” قادرون على استغلال الثغرة واستهداف أجهزة المستخدمين من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ثغرة “خطيرة” في تطبيق سفاري تهدد بيانات المستخدمين المركز الخبري الوطني.

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