إردوغان: نجري محادثات مع واشنطن لشراء مقاتلات أف-16

2021/10/17 | 16:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأحد، أن بلاده تجري محادثات مع الولايات المتحدة لشراء طائرات مقاتلة من طراز "أف-16"، بعد استبعاد تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة الأميركية "أف-35".

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