الصحة تسجل 1716 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/10/17 | 16:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، عن تسجيل 1716 اصابة بـ وباء كورونا و 3189 حالة شفاء اضافة الى وفاة 18 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

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