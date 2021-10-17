الصحة تعلن الموقف الوبائي ليوم الأحد

2021/10/17 | 16:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 تشرين الأول 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت في عموم المحافظات العراقية 1716 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 3189 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 18 مصاباً خلال المدة المذكورة".

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