2021/10/17 | 16:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، توجيهات جديدة لدعم صندوق الحماية الاجتماعية.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: إن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ترأس اجتماعاً مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيهات حكومية لدعم صندوق الحماية الاجتماعية المركز الخبري الوطني.

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