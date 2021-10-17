2021/10/17 | 16:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، توجيهات جديدة لدعم صندوق الحماية الاجتماعية.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ترأس اجتماعاً مع الملاك المتقدم في هيئة الحماية الاجتماعية بحضور المدير العام للدائرة القانونية في الوزارة بحث آلية تقاطع البيانات لمستفيدي الحماية الاجتماعية، ووجه فيه بضرورة إيصال الإعانة الاجتماعية إلى مستحقيها الحقيقيين".وأكد الوزير وفقا للبيان، "اهمية متابعة حالات الأسر التي يظهر امتلاكها للموارد المختلفة"، موجها بمعالجة ملف تحليل نتائج خط الفقر التي ترد من وزارة التخطيط للمواطنين الذين يظهرون فوق مستوى خط الفقر وذلك حسب التعليمات والضوابط الواردة في قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014".وأضاف البيان، أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة موضوع التخصيصات المالية لصندوق الحماية الاجتماعية والاستعدادات كافة لصرف الدفعتين الأخيرتين للاعانة الاجتماعية لعام 2021 في أوقاتها المحددة".وتابع، أن "الاجتماع ناقش تحديد نسبة 3% من إيرادات الصندوق لصالح أقسام الحماية الاجتماعية من خلال سد النقص في ملف الدعم اللوجستي والاجهزة والاثاث بما يمكّن الأقسام من انجاز أعمالها الموكلها اليها"، مبينا أنه "تطرق المجتمعون إلى المبالغ المستردة من المتجاوزين على الاعانة وجرى الاتفاق على الاستفادة منها لتعزيز صندوق الحماية الاجتماعية وفق القانون".وأشار إلى أنه "تم التوجيه باستحداث موقع الكتروني ليتمكن المعترضون على الاسماء المعلنة للمتعاقدين كباحثين اجتماعيين من تقديم اعتراضاتهم خلال ثلاثة ايام".

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