2021/10/17 | 16:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللامي يتسلم نسخة من تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية المركز الخبري الوطني.

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