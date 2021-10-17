بينهم من جنسيات اجنبية.. القبض على عدد من المتهمين في كربلاء (صور)

2021/10/17 | 16:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم

الاحد، عن القاء القبض على عدد من

المتهمين بمواد قانونية مختلفة بينهم

أربعة من جنسيات أجنبية.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "مفارز قسم السيطرات وال

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